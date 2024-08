Previsioni Meteo Gorizia: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Domenica 18 Agosto a Gorizia si prospetta una giornata caratterizzata da precipitazioni e nuvolosità variabile. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +20,7°C e i +29,2°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere.

Nel dettaglio, al mattino ci aspettiamo piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,5°C, con una percezione termica di +23°C. Il vento soffierà da Est a una velocità di 4,5km/h.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a migliorare, con la comparsa di nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 51%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,2°C, con una percezione termica di +30,1°C. Il vento sarà più sostenuto, proveniente da Sud Ovest a una velocità di 9,7km/h.

In serata, le precipitazioni torneranno ad intensificarsi, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est a una velocità di 0,5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Gorizia indicano un inizio di giornata instabile con piogge leggere, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio, per poi assistere ad un nuovo peggioramento in serata con precipitazioni più consistenti. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Gorizia.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Gorizia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +21.5° perc. +21.9° 0.6 mm 6.5 ENE max 6.4 Grecale 84 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21.1° 0.15 mm 6 ENE max 5.9 Grecale 86 % 1008 hPa 6 pioggia leggera +22.5° perc. +23° 0.75 mm 4.5 E max 6.5 Levante 86 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +25.7° perc. +26.3° 1.17 mm 5.3 S max 9.9 Ostro 76 % 1008 hPa 12 nubi sparse +29.2° perc. +30.3° prob. 72 % 8.8 SO max 13.4 Libeccio 53 % 1007 hPa 15 nubi sparse +28.9° perc. +29.6° prob. 26 % 5.4 SSO max 5.1 Libeccio 51 % 1005 hPa 18 pioggia moderata +21.4° perc. +22° 2.02 mm 13.4 SO max 22.6 Libeccio 93 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +21.1° perc. +21.7° 0.18 mm 4.5 ESE max 5.7 Scirocco 94 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.