Previsioni Meteo Lentini: il bollettino per la prossima settimana 26 – 29 Agosto

Le previsioni meteo per Lentini indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Dopo una notte serena lunedì, si prevede un aumento delle temperature durante la mattina, con cielo sereno e venti da Est. Nel pomeriggio, si avrà un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere. La sera continueranno le precipitazioni con cielo coperto. Martedì, il cielo sarà nuvoloso con piogge moderate e temperature in diminuzione nel pomeriggio. Mercoledì, cielo coperto con piogge leggere e temperature stabili. Giovedì, cielo sereno al mattino con aumento delle temperature, seguito da nuvolosità e piogge nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche in arrivo.

Lunedì 26 Agosto

Notte: Durante la notte a Lentini, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una leggera brezza proveniente da Ovest con velocità di 6,5km/h. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +28,4°C con una leggera brezza da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +37,2°C con vento proveniente da Est e un’umidità del 22%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà un aumento della copertura nuvolosa. Alle 13:00 il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, una temperatura di +35,8°C e venti da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 29% con una pressione atmosferica di 1010hPa. Alle 16:00 è prevista pioggia leggera con una temperatura di +34,4°C e venti da Sud – Sud Est.

Sera: In serata la pioggia continuerà con una temperatura che scenderà a +26,6°C alle 22:00. Il cielo sarà coperto con una probabilità del 94% di precipitazioni e un’umidità del 61%.

Martedì 27 Agosto

Notte: Durante la notte a Lentini, il cielo sarà coperto con una probabilità del 96% e una temperatura di +26,3°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità di 3,6km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +27,3°C con una leggera brezza da Est. L’umidità si attesterà al 61% con una pressione atmosferica di 1012hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +32,6°C con vento proveniente da Est e una probabilità del 30% di precipitazioni.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista pioggia moderata con una temperatura di +29,5°C alle 14:00 e venti da Ovest – Sud Ovest. Alle 16:00 la pioggia continuerà con una temperatura di +24,1°C e venti da Nord Ovest.

Sera: In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente con una temperatura che si attesterà sui +24,7°C alle 22:00. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mercoledì 28 Agosto

Notte: Durante la notte a Lentini, il cielo sarà coperto con una probabilità del 100% e una temperatura di +24,6°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 2,7km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo coperto con temperature in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +25,7°C con una leggera brezza da Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +31,1°C con vento proveniente da Est – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà una copertura nuvolosa del 99%. Alle 13:00 è prevista pioggia leggera con una temperatura di +31,6°C e venti da Est. Alle 16:00 si prevede una probabilità del 48% di precipitazioni con una temperatura di +29,5°C.

Sera: In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente con una temperatura che si attesterà sui +24,8°C alle 22:00. L’umidità sarà del 77% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Giovedì 29 Agosto

Notte: Durante la notte a Lentini, si prevede una copertura nuvolosa del 76% con una temperatura di +24,2°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di 6km/h.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una temperatura in aumento. Alle 06:00 la temperatura sarà di +26,3°C con una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 56% con una pressione atmosferica di 1016hPa. Alle 11:00 la temperatura raggiungerà i +31,9°C con vento proveniente da Nord – Nord Est.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà una copertura nuvolosa del 98%. Alle 13:00 è prevista una probabilità del 27% di precipitazioni con una temperatura di +31,6°C e venti da Est. Alle 16:00 si prevede pioggia leggera con una temperatura di +29,5°C e venti da Est – Nord Est.

Sera: In serata la copertura nuvolosa diminuirà leggermente con una temperatura che si attesterà sui +24,7°C alle 22:00. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Alla luce di queste previsioni, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di essere preparati per possibili piogge e temporali.

