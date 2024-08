Previsioni Meteo Limbiate: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Limbiate prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, dopo le precipitazioni delle prime ore, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un’atmosfera più serena e soleggiata. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +22,6°C e i +31°C.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +31,8°C, garantendo un clima caldo e piacevole. Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere.

Le previsioni del tempo indicano che la notte sarà caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si manterranno intorno ai +22°C. Il vento soffierà da nord con intensità variabile, mentre l’umidità sarà elevata.

In conclusione, Lunedì 26 Agosto a Limbiate si prospetta come una giornata con un mix di sole, nuvole e piogge leggere. Le temperature rimarranno estive, ma non eccessivamente calde, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività quotidiane. Per i prossimi giorni, è consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo, in quanto potrebbero verificarsi variazioni nelle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.6° perc. +22.8° 0.36 mm 5.9 N max 11.2 Tramontana 74 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +20.2° perc. +20.6° 0.9 mm 7.2 N max 13.8 Tramontana 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +20.2° perc. +20.7° 1.04 mm 5.2 N max 9.5 Tramontana 90 % 1015 hPa 9 cielo sereno +27.1° perc. +28° prob. 76 % 1.6 NNE max 6.4 Grecale 57 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +31.2° prob. 66 % 6.3 SSE max 9.7 Scirocco 42 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.7° perc. +31.4° prob. 16 % 5.1 SSE max 7 Scirocco 37 % 1012 hPa 18 poche nuvole +27.7° perc. +28.4° prob. 22 % 4.8 O max 6.8 Ponente 53 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.4° perc. +24.6° 0.57 mm 8.5 N max 16.2 Tramontana 65 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 20:07

