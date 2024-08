Previsioni Meteo Lombardia: domani maltempo e calo delle temperature

MeteoWeb

Domani qualche temporale sarà probabile, oltre che sui rilievi, anche sulla pianura, a cui farà seguito un lieve calo delle temperature: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta generali condizioni di spiccata variabilità con schiarite e annuvolamenti, quest’ultimi a prevalente carattere cumuliforme.

Precipitazioni: probabili nell’arco della giornata su diverse zone, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Tuttavia permane un’elevata incertezza previsionale sulle zone e sui momenti di maggior interessamento.

Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve calo. Valori minimi in pianura intorno a 22°C, massimi intorno a 34°C.

Zero termico: intorno a 4000 metri.

Venti: in pianura deboli settentrionali con locali rinforzi, in montagna deboli sudoccidentali.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura e nei fondivalle posti a quote basse.

