Previsioni Meteo Lombardia: fronte freddo in transito nel weekend

“Un campo di alta pressione sul Mar Mediterraneo garantisce condizioni di tempo stabile anche sull’Italia Settentrionale; il transito, a Nord delle Alpi, di un fronte freddo previsto per domenica porterà gli effetti più significativi, seppure ancora relativamente incerti, a partire da lunedì“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso in pianura ed Appennino salvo temporaneo aumento della copertura notturno sui settori occidentali; da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: possibili deboli rovesci notturni sui settori occidentali, poi isolati deboli rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi in corrispondenza delle nubi maggiormente sviluppate.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 31 e 35 °C.

Zero termico: intorno a 4600 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli o a tratti moderati dai quadranti occidentali.

