Previsioni Meteo Lombardia: instabilità pomeridiana sui rilievi

Da domani “una blanda ondulazione nordatlantica, allungandosi verso la Penisola Iberica e la Francia, farà cedere leggermente il promontorio anticiclonico sulle regioni italiane occidentali, tuttavia senza effetti significavi sulla Lombardia. Sulla regione quindi persistenti condizioni di tempo stabile, con al massimo qualche occasionale rovescio o temporale pomeridiano sui rilievi“. Fino a martedì “sulle pianure temperature in aumento con picchi di oltre 38°C“, “con un diffuso e forte disagio da calore“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino transito di sottili velature con ampi spazi di sereno, nel pomeriggio aumento della copertura per sviluppo di cumuli sui rilievi e per il passaggio di nuvolosità medio-alta a tratti compatta, in attenuazione in serata.

Precipitazioni: possibili isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi.

Temperature: minime e massime stazionarie o in leggero aumento. In pianura minime attorno a 24°C, massime attorno a 37°C.

Zero termico: attorno a 4700 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile, in montagna a regime di brezza.

Altri fenomeni: disagio da calore forte sulle pianure.

