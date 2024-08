Previsioni Meteo Lombardia: nuova possibile fase di maltempo da domenica

MeteoWeb

“La pressione in rimonta sul bacino occidentale del Mediterraneo e poi sull’Europa Orientale garantiscono fino alla fine della settimana condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, solo a tratti interrotte giovedì dall’afflusso di aria più fresca da Est. Da domenica l’avvicinamento di un sistema depressionario proveniente dall’Atlantico causerà una variazione delle condizioni del tempo, seppure con effetti ancora piuttosto incerti da delineare“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo nuvoloso o a tratti molto nuvoloso su Alpi e Prealpi, poco nuvoloso con velature in transito su pianura ed Appennino, con temporaneo aumento mattutino della copertura sui settori occidentali.

Precipitazioni: deboli rovesci o temporali di breve durata possibili dalla notte al pomeriggio su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in aumento, massime in calo. In pianura minime tra a 19 e 24 °C, massime tra a 30 e 24 °C.

Zero termico: intorno a 4500 metri.

Venti: in pianura orientali, di intensità generalmente debole salvo temporanei rinforzi moderati sui settori orientali nella prima metà della giornata; in montagna deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.