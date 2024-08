Previsioni Meteo Lombardia: oggi spiccata variabilità, temporali su rilievi e pianura vicina

MeteoWeb

“Un’area di bassa pressione di origine atlantica ha raggiunto nelle scorse ore la Lombardia, provocando piogge diffuse e temporali a ridosso di Alpi e Prealpi. Nelle prossime ore permarrà ancora un elevato grado di instabilità sulle medesime zone, con probabile seppur marginale coinvolgimento dei settori di pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale. Da domani, “gradualmente, andrà a consolidarsi una nuova fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, che specie tra giovedì 29 e venerdì 30 riporterà i termometri intorno ai 35 °C sulla pianura“.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, il bollettino di Arpa Lombardia riporta spiccata variabilità sui rilievi e pianura vicina con annuvolamenti a prevalente carattere cumuliforme. Altrove prevalenza di sole con locali annuvolamenti.

Precipitazioni: probabili sotto forma di rovesci e temporali sui settori prealpini e marginalmente anche sulla pianura, con maggiore probabilità su quella orientale.

Temperature: massime in pianura tra 28-33 °C.

Zero termico: intorno a 3800 metri.

Venti: in pianura deboli settentrionali con locali rinforzi, in montagna deboli sudoccidentali. Forti raffiche di vento, in generale, in concomitanza con il passaggio dei temporali.

Altri fenomeni: Disagio da calore diffusamente moderato sulla pianura.

