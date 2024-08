Previsioni Meteo Lombardia: dal pomeriggio temporali sui rilievi, in estensione alla pianura

MeteoWeb

“Sulla regione insiste un flusso occidentale oggi disturbato dal passaggio di aria più fresca ed instabile in quota. In Lombardia possibili rovesci e temporali sui rilievi in occasionale passaggio anche sulla pianura. Da domani nuovamente più stabile, e nel fine settimana la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo porterà sul Nord Italia aria stabile e calda, con cielo prevalentemente soleggiato e afa in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità in aumento, con copertura variabile ed irregolare; schiarite a partire da ovest nella serata.

Precipitazioni: da metà giornata rovesci sparsi sulle zone alpine e prealpine, anche a carattere di temporali, in possibile estensione alla Pianura centrorientale in serata.

Temperature: massime in pianura tra 30°C e 33°C.

Zero termico: intorno a 4200 metri.

Venti: in pianura deboli di direzione variabile con temporanei rinforzi nelle aree temporalesche; in montagna deboli occidentali con qualche rinforzo.

