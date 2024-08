Previsioni Meteo Marsala: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Marsala, 9 Agosto: Durante la giornata cielo sereno, temperature intorno ai +29,6°C. Vento da Nord – Nord Ovest fino a 30,1km/h. Umidità al 63%. Pressione costante a 1014hPa. Sabato 10 Agosto: Sereno, +29,5°C. Vento da Nord – Nord Ovest, raffiche fino a 18,8km/h. Umidità al 68%. Pressione a 1015hPa. Domenica 11 Agosto: Nubi sparse, +29,6°C. Vento da Ovest – Nord Ovest, 10,7km/h. Umidità al 58%. Pressione a 1015hPa. Fine settimana con bel tempo e temperature gradevoli a Marsala.

Venerdì 9 Agosto

Nel corso della notte a Marsala, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est con velocità fino a 13,9km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno fino a +29,5°C con una percezione di caldo di +32,6°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità fino a 18,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 64% con una pressione atmosferica costante a 1015hPa.

Nel pomeriggio il meteo a Marsala sarà caratterizzato da cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +29,6°C con una percezione di caldo di +32,6°C. Il vento sarà proveniente da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 30,1km/h. L’umidità si attesterà intorno al 63% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

In serata le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno, temperature che si manterranno stabili intorno ai +29,5°C e una percezione di caldo di +32,3°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità fino a 28,6km/h. L’umidità sarà del 62% con una pressione atmosferica costante a 1014hPa.

Sabato 10 Agosto

Durante la notte a Marsala, il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,4°C e una brezza vivace proveniente da Nord Est con velocità fino a 19,3km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

Nella mattina il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno, con temperature che saliranno fino a +28,7°C e una percezione di caldo di +31°C. Il vento sarà debole proveniente da Nord Ovest con una velocità di 8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 62% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Durante il pomeriggio a Marsala, il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +29,5°C con una percezione di caldo di +33,3°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con raffiche fino a 18,8km/h. L’umidità si attesterà intorno al 68% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +28°C e una percezione di caldo di +30,5°C. Il vento sarà proveniente da Est – Sud Est con una velocità fino a 15,7km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Domenica 11 Agosto

Nel corso della notte a Marsala, il cielo presenterà nubi sparse con una temperatura di +27,3°C e una brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità fino a 15,5km/h. L’umidità si attesterà intorno al 71% con una pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina, il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno fino a +29°C e una percezione di caldo di +31,1°C. Il vento sarà debole proveniente da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 4,4km/h. L’umidità si manterrà intorno al 61% con una pressione atmosferica costante a 1016hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con temperature che si manterranno intorno ai +29,6°C e una percezione di caldo di +31,7°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest – Nord Ovest con una velocità fino a 10,7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 58% con una pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata le condizioni meteorologiche saranno stabili, con cielo sereno, temperature che si manterranno intorno ai +27,9°C e una percezione di caldo di +30,4°C. Il vento sarà proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità fino a 6,4km/h. L’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica costante a 1013hPa.

In conclusione, il fine settimana a Marsala si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Sia Sabato che Domenica offriranno condizioni ottimali per godersi le giornate all’aperto e trascorrere del tempo in relax.

