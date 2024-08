Previsioni Meteo Montalto Uffugo: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Montalto Uffugo si prevedono condizioni meteo stabili con cielo prevalentemente sereno durante la giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i 22°C e i 31°C. La copertura nuvolosa sarà presente solo in alcune ore del pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. Il vento soffierà da sud con una velocità di circa 3-4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di piogge. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i 30°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare piogge. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C con una leggera brezza proveniente da ovest.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso con temperature che si manterranno intorno ai 22-23°C. Il vento soffierà sempre da sud con una velocità di circa 4-5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Montalto Uffugo indicano una giornata caratterizzata da condizioni stabili, con cielo sereno e temperature piuttosto calde. Non sono previste precipitazioni significative e il vento sarà generalmente leggero. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni delle condizioni meteo nelle prossime ore e nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 24 Agosto a Montalto Uffugo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.3° Assenti 3.2 S max 7.4 Ostro 69 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 3.6 SSE max 5.7 Scirocco 69 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +25.6° Assenti 1.1 SSO max 3.1 Libeccio 54 % 1017 hPa 9 nubi sparse +30.4° perc. +30.7° Assenti 7.1 O max 6.5 Ponente 44 % 1017 hPa 12 nubi sparse +31.2° perc. +31.8° Assenti 11.7 O max 10.3 Ponente 44 % 1016 hPa 15 nubi sparse +29.2° perc. +30° Assenti 8.5 OSO max 10.5 Libeccio 50 % 1016 hPa 18 nubi sparse +23.6° perc. +24° prob. 2 % 4.5 SO max 9 Libeccio 77 % 1016 hPa 21 poche nuvole +22.4° perc. +22.7° prob. 2 % 3.9 S max 9.3 Ostro 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 19:34

