Previsioni Meteo Nuoro: il bollettino per domani martedì 20 agosto

Martedì 20 Agosto a Nuoro si prevedono condizioni meteo stabili e piuttosto gradevoli. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature fresche, con valori intorno ai 17°C. Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno asciutte e con temperature in lieve aumento, fino a raggiungere i 26°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 28°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente, lasciando spazio a un cielo sereno e temperature più miti, intorno ai 20°C.

Le previsioni meteo per Nuoro indicano quindi una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo, ideale per svolgere attività all’aperto e godersi le bellezze della natura circostante. Le condizioni atmosferiche si confermano buone anche per i prossimi giorni, con cieli sereni e temperature gradevoli.

In conclusione, per Martedì 20 Agosto a Nuoro ci aspettiamo una giornata piacevole, con temperature in linea con la media stagionale e un clima generalmente asciutto e soleggiato. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per godervi al meglio le vostre giornate in Sardegna.

Tutti i dati meteo di Martedì 20 Agosto a Nuoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17° perc. +17.2° prob. 4 % 5.5 OSO max 7.3 Libeccio 95 % 1012 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +17.2° prob. 10 % 5.7 OSO max 7.1 Libeccio 95 % 1011 hPa 7 nubi sparse +20.9° perc. +21.1° prob. 3 % 6.4 O max 10.4 Ponente 77 % 1012 hPa 10 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° prob. 1 % 7.1 NO max 10.3 Maestrale 52 % 1013 hPa 13 nubi sparse +27.8° perc. +27.7° Assenti 11.5 NNO max 15 Maestrale 42 % 1012 hPa 16 nubi sparse +25.6° perc. +25.5° Assenti 9.6 NO max 14.7 Maestrale 50 % 1012 hPa 19 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 6.2 O max 8.4 Ponente 70 % 1014 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.8° Assenti 7.6 OSO max 11.7 Libeccio 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 20:09

