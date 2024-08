Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Palmi si presentano con condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata il cielo si manterrà sgombro da nuvole, garantendo un’abbondante presenza di sole.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai 28-30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà con intensità variabile da nord-nord ovest, mantenendosi a livelli di brezza leggera. L’umidità si manterrà intorno al 55-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1017-1018hPa.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno pressoché invariate, con temperature che potrebbero raggiungere i 31°C e una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata da nord-nord ovest, mantenendo la situazione climatica piacevole e ventilata.

In serata, il cielo resterà sereno e la temperatura si attesterà intorno ai 25-26°C, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento proveniente da nord o nord ovest sarà ancora presente, seppur con una leggera diminuzione di intensità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 11 Agosto a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima caldo ma non eccessivamente afoso. Le temperature si manterranno su valori estivi, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dal sole e di mantenere un’adeguata idratazione durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Palmi

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.8° perc. +25.4° Assenti 1.4 ENE max 5.7 Grecale 76 % 1018 hPa 3 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 3.8 E max 7 Levante 73 % 1017 hPa 6 cielo sereno +26.9° perc. +28° Assenti 2 N max 3.9 Tramontana 60 % 1018 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +30.6° Assenti 6.9 NNO max 6.6 Maestrale 55 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30° perc. +31.6° Assenti 10.7 NNO max 11.4 Maestrale 54 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +31° Assenti 8.6 NNO max 8.8 Maestrale 55 % 1016 hPa 18 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 2.7 NO max 5.6 Maestrale 66 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 0.6 E max 5.1 Levante 66 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 19:52

