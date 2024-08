Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Palmi indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 80% e la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Al sorgere del sole, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 28°C durante la mattina. Il vento soffierà da Nord con una velocità di circa 8km/h. L’umidità diminuirà leggermente, attestandosi intorno al 60%.

Nel pomeriggio, le temperature massime saranno di circa 29°C, con venti leggeri da Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1016hPa.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli attorno ai 25°C. Il vento sarà ancora proveniente da Nord – Nord Ovest, con una velocità intorno ai 7km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Palmi confermano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, senza variazioni significative.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 2.3 NNO max 7.6 Maestrale 78 % 1014 hPa 3 cielo sereno +23.6° perc. +24.2° Assenti 1.7 NE max 7.1 Grecale 85 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25.6° perc. +26.1° Assenti 2.2 N max 5.7 Tramontana 70 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.3° perc. +29.9° Assenti 8.1 NO max 8.4 Maestrale 60 % 1016 hPa 12 cielo sereno +29° perc. +31° prob. 1 % 13.4 NO max 13.3 Maestrale 60 % 1016 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +30° prob. 8 % 10.6 NNO max 12 Maestrale 63 % 1016 hPa 18 cielo sereno +25.3° perc. +26° prob. 2 % 5.1 NNO max 9.4 Maestrale 79 % 1016 hPa 21 cielo sereno +24.4° perc. +25.1° Assenti 0.6 ESE max 5.6 Scirocco 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 19:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.