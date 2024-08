Previsioni Meteo Piemonte: instabilità in aumento, forte maltempo nel weekend

MeteoWeb

“Il minimo sulle Baleari inizia il suo transito verso est per ricongiungersi alla saccatura presente sulle Francia settentrionale. Per oggi questo comporterà l’innesco di instabilità prevalentemente limitata ai rilievi, ma non si esclude il transito di rovesci sulle pianure e temporali in sconfinamento dalla Liguria. Domani il minimo raggiunge la saccatura, che addossa il suo asse all’arco alpino, favorendo un’intensificazione dell’instabilità; è dunque atteso che i temporali in formazione sui rilievi transitino in modo più deciso sulle pianure, soprattutto nel pomeriggio“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Domenica l’asse attraverserà la nostra regione con un ulteriore spinta alla convezione che favorirà temporali dapprima sul Piemonte orientale in successivo transito verso sudovest. Da lunedì una rapida rimonta dei valori di pressione favorirà un esaurimento delle precipitazioni. La previsione è tuttavia affetta da un alto grado di incertezza“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte sulle pianure al mattino, con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi. Nubi in aumento nel pomeriggio per il transito della nuvolosità cumuliforme sulle pianure. Rovesci e temporali sui rilievi dal mattino, in successiva estensione in pianura. Possibili temporali localmente forti, specie al pomeriggio. Zero termico in calo in serata fino ai 4000-4100 m. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti deboli o localmente moderati da sudovest in montagna, in rotazione da ovest sulle Alpi al pomeriggio; rinforzi moderati in Appennino nella seconda parte della giornata; deboli, prevalentemente meridionali in pianura, con possibili rinforzi da sud dal pomeriggio a est e rotazione da settentrione in serata a nord.

