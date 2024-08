Previsioni Meteo Piemonte: maltempo nel weekend

MeteoWeb

“Continua l’azione del promontorio anticiclonico esteso dalle coste africane fino alle Repubbliche Baltiche, che mantiene tempo stabile e soleggiato e temperature massime al di sopra della media del periodo“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Da domani l’avvicinamento di una saccatura atlantica potrà apportare qualche fenomeno di instabilità in area alpina al pomeriggio, mentre nella giornata di domenica sono attesi rovesci e temporali più diffusi. Per lunedì sono previste condizioni più soleggiate al mattino e variabili al pomeriggio“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo poco nuvoloso o velato con cumuli in accrescimento dalle ore centrali sui rilievi. Possibili rovesci sparsi sui rilievi nel pomeriggio, più probabili sulle Alpi occidentali. Zero termico stazionario o in lieve calo sui 4100-4200 m. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli a tutte le quote, da sud sulle Alpi e prevalentemente da est sui restanti settori.

