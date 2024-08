Previsioni Meteo Piemonte: martedì torna la pioggia in pianura

MeteoWeb

“Il Piemonte è interessato da un’alta pressione di matrice africana; la sua influenza sul territorio piemontese raggiungerà il suo apice nella giornata odierna con zero termico a 5100 m. L’effetto della struttura anticiclonica si farà sentire anche nei prossimi giorni con cielo generalmente soleggiato e temperature elevate. Tuttavia a partire da domani si strutturerà una saccatura atlantica al largo della penisola iberica. Avanzerà molto lentamente verso est, causerà una rotazione dai quadranti meridionali delle correnti in quota e un calo dello zero termico. Pertanto saranno nuovamente possibili temporali sui rilievi, estesi anche alle pianure nella giornata di martedì“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo cielo generalmente soleggiato, dalla tarda mattinata sviluppo di consistenti nubi cumuliformi sui rilievi in locale estensione alle zone pedemontane e pianeggianti adiacenti, in dissolvimento dopo il tramonto. Tra mezzogiorno e la serata deboli localmente moderati rovesci o temporali sui rilievi, in possibile trasferimento verso le zone pedemontane e pianeggianti vicine. Zero termico in calo fino a 4700 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie. Venti deboli localmente moderati da Sud, Sud/Ovest sulle Alpi, debole tramontana sull’Appennino e calma di vento in pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo per il Piemonte e per le altre Regioni:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.