Previsioni Meteo Piemonte: da sabato nubi e rovesci

“Un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale garantisce tempo stabile con cielo sereno sulla regione per oggi e domani, con temperature in aumento, al di sopra della media del periodo sui settori di pianura“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel bollettino di Arpa Piemonte. “Da sabato una lieve diminuzione della pressione in quota porterà il passaggio di nuvolosità alta e qualche possibile rovescio, più probabile sui rilievi e nelle vallate alpine“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è atteso cielo sereno; nel pomeriggio addensamenti nuvolosi in formazione a ridosso dei rilievi e transito di qualche velatura sottile a nord. Precipitazioni assenti salvo possibili deboli piovaschi sparsi in montagna nel pomeriggio. Zero termico in lieve calo in mattinata fino a 4300 m e stazionario nel pomeriggio. Temperature

in aumento. Venti deboli da sud sulle Alpi e calmi o deboli variabili sui restanti settori.

