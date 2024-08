Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Prato si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature che si manterranno elevate.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una percentuale di copertura che varia dal 68% al 77%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con leggere brezze provenienti da Nord – Nord Est.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, le nuvole si diraderanno lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 15%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +37,9°C verso mezzogiorno. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 8-12%. Le temperature massime toccheranno i +38,5°C con brezze leggere da Nord Est.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, le nuvole torneranno a farsi vedere con una copertura intorno al 13-27%. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +27,5°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 10 Agosto a Prato indicano una giornata con cielo variabile e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dal sole. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Prato per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +25.8° perc. +26° Assenti 5.2 NNE max 6.4 Grecale 61 % 1017 hPa 4 nubi sparse +25° perc. +25.1° Assenti 6 NNE max 7 Grecale 58 % 1017 hPa 7 poche nuvole +30.1° perc. +29.9° Assenti 5.8 NE max 8.6 Grecale 41 % 1019 hPa 10 poche nuvole +36.1° perc. +35.6° Assenti 5.7 ENE max 5.3 Grecale 27 % 1018 hPa 13 cielo sereno +38.3° perc. +37.8° Assenti 7.4 NE max 7.3 Grecale 23 % 1017 hPa 16 poche nuvole +37.6° perc. +37.3° Assenti 7 NNE max 8.4 Grecale 25 % 1016 hPa 19 poche nuvole +29.9° perc. +30.8° Assenti 4.7 N max 8.7 Tramontana 49 % 1018 hPa 22 poche nuvole +27.8° perc. +28.7° Assenti 4.9 NNE max 7.1 Grecale 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 20:23

