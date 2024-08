Previsioni Meteo Quarrata: tutti i dettagli per domani sabato 31 agosto

MeteoWeb

Sabato 31 Agosto a Quarrata si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da poche nuvole, con una copertura nuvolosa intorno al 15%, mentre a partire dalle prime ore del mattino il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99% durante le ore centrali della giornata.

Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con valori che oscilleranno tra i 25,4°C e i 36°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, con un lieve aumento nelle ore più calde del pomeriggio.

I venti soffieranno principalmente da direzione Est – Nord Est, con intensità che varierà da una brezza leggera a una brezza, con raffiche di vento che potranno raggiungere i 10,7km/h. Le precipitazioni saranno assenti, così come l’intensità della pioggia.

L’umidità si manterrà intorno al 25-30% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Quarrata ci si aspetta un mantenimento delle condizioni di cielo coperto e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle indicazioni meteo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 31 Agosto a Quarrata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.1° perc. +25° Assenti 4.9 N max 4.7 Tramontana 52 % 1016 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.1° Assenti 5.5 NNE max 6.9 Grecale 49 % 1016 hPa 7 cielo coperto +28.1° perc. +27.6° Assenti 4.2 NE max 7.3 Grecale 39 % 1016 hPa 10 cielo coperto +34° perc. +32.7° Assenti 5.7 ENE max 10.1 Grecale 26 % 1016 hPa 13 cielo coperto +36° perc. +34.7° Assenti 7 NE max 10.5 Grecale 23 % 1014 hPa 16 cielo coperto +34.1° perc. +32.9° Assenti 10.2 NE max 13.5 Grecale 27 % 1014 hPa 19 cielo coperto +28.4° perc. +28.1° Assenti 6.1 N max 8 Tramontana 41 % 1015 hPa 22 cielo coperto +26.8° perc. +26.9° Assenti 5.5 NNE max 6.6 Grecale 43 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:48

