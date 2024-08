Previsioni Meteo Quartu Sant’Elena: tutti i dettagli per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Nel weekend a Quartu Sant’Elena si prevedono condizioni meteo stabili e temperature elevate. Venerdì sarà una giornata di sole con cielo sereno, temperature fino a +34,5°C e brezza leggera. Sabato e Domenica confermano il bel tempo, con lieve aumento di nuvole solo Domenica. Le temperature massime saranno di +33,1°C Sabato e +33,4°C Domenica. Il vento sarà una brezza leggera, intensificandosi nel pomeriggio.

Venerdì 9 Agosto

Nel weekend a Quartu Sant’Elena, Venerdì si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,2°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità fino a 13,3km/h. La mattina si conferma con cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +33°C previste per le ore centrali. Il vento sarà sempre di brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Nel pomeriggio, nonostante un lieve aumento della copertura nuvolosa al 5%, le temperature si manterranno elevate, con punte di +34,5°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, diventando una brezza vivace con raffiche fino a 20,2km/h. La sera si concluderà con un cielo sereno, temperature intorno ai +26,3°C e una brezza leggera proveniente da Nord.

Sabato 10 Agosto

Sabato, il weekend a Quartu Sant’Elena si conferma all’insegna del bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25,9°C e una leggera brezza proveniente da Nord con velocità fino a 6,8km/h. La mattina inizia con cielo sereno e temperature in aumento, con punte di +32,7°C previste per le ore centrali. Il vento sarà una brezza leggera proveniente da Sud. Nel pomeriggio, nonostante un aumento della copertura nuvolosa al 4%, le temperature si manterranno elevate, con punte di +33,1°C. Il vento diventerà una brezza vivace con raffiche fino a 22,5km/h. La sera si concluderà con un cielo sereno, temperature intorno ai +25,3°C e una brezza leggera proveniente da Est.

Domenica 11 Agosto

Domenica, l’ultimo giorno del weekend a Quartu Sant’Elena, si prevede un’alternanza di nubi sparse e cielo sereno. Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature intorno ai +25°C e una leggera brezza proveniente da Est con velocità fino a 3,5km/h. La mattina inizia con poche nuvole e temperature in aumento, con punte di +32,7°C previste per le ore centrali. Il vento sarà una brezza proveniente da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, nonostante un aumento della copertura nuvolosa al 36%, le temperature si manterranno elevate, con punte di +33,4°C. Il vento diventerà una brezza vivace con raffiche fino a 22,3km/h. La sera si concluderà con un cielo sereno, temperature intorno ai +25,3°C e una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est.

In conclusione, il weekend a Quartu Sant’Elena si prospetta caratterizzato da condizioni meteo stabili e temperature elevate. Sia Sabato che Domenica saranno giornate di sole, con un lieve aumento della copertura nuvolosa solo nella giornata di Domenica. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +34,5°C per Venerdì, +33,1°C per Sabato e +33,4°C per Domenica. Il vento sarà prevalentemente una brezza leggera, con intensificazioni nel pomeriggio.

