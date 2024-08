Previsioni Meteo San Giovanni in Persiceto: tutti i dettagli per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a San Giovanni in Persiceto prevedono una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con una leggera copertura nuvolosa che andrà via via diradandosi nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori massimi intorno ai 34°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +23°C. Le prime ore del mattino vedranno la presenza di poche nuvole con una temperatura intorno ai +23°C che aumenterà gradualmente fino a superare i 30°C nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5% e temperature che raggiungeranno i 34°C. Nel tardo pomeriggio è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità intorno all’11% e una temperatura che si attesterà intorno ai 30°C.

In serata, le nubi saranno ancora presenti con una copertura intorno al 83% e temperature che si manterranno intorno ai 24°C. Il vento soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a San Giovanni in Persiceto indicano un’alternanza di giornate soleggiate e con possibili precipitazioni, con temperature che si manterranno elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di adeguarsi di conseguenza.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.2° prob. 6 % 2.7 NE max 7.3 Grecale 70 % 1014 hPa 3 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° prob. 2 % 2.1 OSO max 3.2 Libeccio 77 % 1014 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.7° prob. 1 % 4.5 ONO max 5 Maestrale 71 % 1016 hPa 9 nubi sparse +29.1° perc. +29.4° Assenti 11.1 NE max 16.9 Grecale 47 % 1016 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +32.6° Assenti 11.4 NE max 12.3 Grecale 37 % 1015 hPa 15 cielo sereno +34.1° perc. +34.2° Assenti 12.9 ENE max 12.7 Grecale 34 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +26.5° perc. +26.5° 0.32 mm 10.5 ESE max 15.4 Scirocco 57 % 1014 hPa 21 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° prob. 19 % 6 S max 6.8 Ostro 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:56

