Previsioni Meteo San Giovanni la Punta: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a San Giovanni la Punta prevedono una giornata all’insegna del bel tempo. La mattina il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C durante le prime ore del giorno, con una leggera brezza che soffierà da Est – Sud Est a una velocità di circa 4km/h.

Nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più sereno con poche nuvole sparse. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +29°C nel primo pomeriggio. Il vento sarà sempre di tipo brezza leggera proveniente da Est – Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,9km/h.

Nel tardo pomeriggio e in serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali del giorno. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una velocità costante intorno ai 10km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 22 Agosto a San Giovanni la Punta indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature gradevoli. Non sono previste precipitazioni e il vento sarà di tipo brezza leggera proveniente da Est – Sud Est. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a San Giovanni la Punta

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 3.6 N max 6.2 Tramontana 70 % 1012 hPa 4 cielo sereno +23.2° perc. +23.4° Assenti 3.4 ONO max 4.9 Maestrale 68 % 1012 hPa 7 cielo sereno +26.2° perc. +26.2° Assenti 2.1 S max 2.8 Ostro 54 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.9° perc. +29.1° Assenti 8.8 ESE max 7.7 Scirocco 46 % 1012 hPa 13 poche nuvole +29.6° perc. +30.1° prob. 12 % 13.9 ESE max 11.9 Scirocco 47 % 1011 hPa 16 poche nuvole +27.6° perc. +28.5° prob. 12 % 9.6 SE max 9.4 Scirocco 55 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.6° perc. +25.9° Assenti 3.9 E max 7.8 Levante 65 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 1.6 NNE max 3.7 Grecale 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 19:39

