Previsioni Meteo Scicli: il bollettino per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Scicli indicano una settimana all’insegna del bel tempo. Le temperature si manterranno piacevoli, con cieli sereni e copertura nuvolosa variabile. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni accompagneranno le giornate, garantendo un clima gradevole per svolgere attività all’aperto. L’umidità si manterrà su valori medi, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Lunedì 19 Agosto

Nella notte a Scicli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 71%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,3°C, con una temperatura percepita di +26°C. Il vento soffierà a 22,1km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 29,7km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con una temperatura percepita di +30,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 25,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,9°C, con una temperatura percepita di +32,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 30,9km/h provenendo da Ovest. L’umidità si attesterà al 48% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,5°C, con una temperatura percepita di +26°C. Il vento soffierà a 23,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica salirà leggermente a 1011hPa.

Martedì 20 Agosto

Durante la notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno fino a +24,8°C, con una temperatura percepita di +25°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 28,4km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 67% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C, con una temperatura percepita di +28,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 33,3km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 56% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime saranno di +28,4°C, con una temperatura percepita di +29,5°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 34,7km/h provenendo da Ovest. L’umidità si manterrà al 55% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C, con una temperatura percepita di +28°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 14,3km/h proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Mercoledì 21 Agosto

Durante la notte a Scicli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si abbasseranno fino a +24,2°C, con una temperatura percepita di +24,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Nella mattinata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,6°C, con una temperatura percepita di +30°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 47% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31°C, con una temperatura percepita di +31,7°C. Il vento aumenterà la sua intensità arrivando a 17,2km/h provenendo da Ovest. L’umidità si manterrà al 45% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +27,9°C, con una temperatura percepita di +29,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 11,2km/h proveniente da Est. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Giovedì 22 Agosto

Durante la notte a Scicli, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 50%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,7°C, con una temperatura percepita di +26,3°C. Il vento soffierà leggero a 2,9km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Nella mattinata, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 54%. Le temperature saliranno fino a +25,5°C, con una temperatura percepita di +26°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,6km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa al 37%. Le temperature massime saranno di +25,4°C, con una temperatura percepita di +25,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 73% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, le condizioni meteorologiche saranno stabili con cielo sereno e copertura nuvolosa al 29%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C, con una temperatura percepita di +25,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8,7km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

In conclusione, la settimana a Scicli si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni per godervi al meglio le giornate a Scicli.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.