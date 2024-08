Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Selargius si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel corso della giornata si prevede un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse nel pomeriggio.

Meteo a Selargius:

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C. Le prime ore del mattino vedranno un cielo sereno con una temperatura che oscillerà tra i +23°C e i +25°C. Durante la mattina e il primo pomeriggio, il cielo si manterrà sereno con temperature in aumento fino a raggiungere i +31°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà con la comparsa di nubi sparse e temperature intorno ai +30°C. In serata, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +26°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Selargius indicano un’alternanza di giornate con cielo sereno e coperto, con temperature che si manterranno piuttosto elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del cielo e alla copertura nuvolosa per pianificare al meglio le attività all’aperto. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 3.6 SSE max 3.9 Scirocco 65 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.8° perc. +23.8° Assenti 4.1 ENE max 4 Grecale 61 % 1013 hPa 7 cielo sereno +27.8° perc. +27.9° Assenti 2.2 SE max 3.6 Scirocco 45 % 1014 hPa 10 cielo sereno +31.3° perc. +31° Assenti 14.3 S max 13.4 Ostro 38 % 1013 hPa 13 nubi sparse +31.3° perc. +31.3° Assenti 19.2 SSE max 18.1 Scirocco 40 % 1012 hPa 16 cielo coperto +29.4° perc. +29.8° Assenti 13.8 SSE max 15.1 Scirocco 47 % 1012 hPa 19 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° Assenti 3.4 E max 4.8 Levante 59 % 1012 hPa 22 cielo coperto +25.3° perc. +25.5° prob. 1 % 3 O max 3.4 Ponente 61 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:49

