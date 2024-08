Previsioni Meteo Selargius: tutti i dettagli per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Selargius prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi attesi nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo resterà sereno con temperature intorno ai +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con una velocità di circa 15-16 km/h.

Al mattino, il cielo sarà sempre sereno e le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,8°C verso le 09:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord Ovest con una velocità di 16-20 km/h.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere e le temperature massime si attesteranno intorno ai +33,8°C. Il vento potrà aumentare leggermente, con raffiche fino a 34,7 km/h.

In serata, non sono previsti cambiamenti significativi: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +22-24°C. Il vento potrà soffiare con intensità fino a 35 km/h provenendo sempre da Nord – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Selargius per Mercoledì 21 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e vento moderato. È consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Selargius

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.5° perc. +21.9° Assenti 15.6 NNO max 26.3 Maestrale 83 % 1013 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 14.6 NNO max 23.1 Maestrale 85 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 16.4 NO max 21.8 Maestrale 63 % 1013 hPa 10 cielo sereno +31.8° perc. +31.4° Assenti 19.6 NO max 23.9 Maestrale 36 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.6° perc. +33° Assenti 24.9 NO max 29.4 Maestrale 31 % 1012 hPa 16 cielo sereno +31.4° perc. +30.4° Assenti 35.1 NO max 40 Maestrale 33 % 1012 hPa 19 cielo sereno +24.3° perc. +24.5° Assenti 22.6 NO max 35.7 Maestrale 66 % 1013 hPa 22 cielo sereno +22° perc. +22.4° Assenti 19.9 NNO max 34.2 Maestrale 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 20:06

