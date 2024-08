Previsioni Meteo Sestu: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Sestu indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un cielo sereno che caratterizzerà il paesaggio.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai +24°C, con una leggera brezza proveniente dal Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 75% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Al mattino, il termometro salirà fino a raggiungere i +33°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità che potrà raggiungere i 21,7km/h. L’umidità si manterrà costante intorno al 40%.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +33°C, con venti che potranno arrivare fino a 25,6km/h sempre dalla direzione Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà stabile intorno al 38%.

In serata, le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +25°C. Il vento sarà più leggero, con una velocità intorno ai 6,6km/h sempre proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente fino al 64%.

In conclusione, Lunedì 12 Agosto a Sestu sarà caratterizzato da condizioni meteo ideali per trascorrere una giornata all’aperto. Le temperature estive si manterranno elevate, senza la presenza di nuvole o precipitazioni. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi frequentemente, considerando le temperature elevate previste per la giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.2° perc. +24.7° Assenti 4.3 ESE max 5.4 Scirocco 75 % 1014 hPa 4 cielo sereno +23.6° perc. +23.9° Assenti 4 NE max 5.6 Grecale 69 % 1013 hPa 7 cielo sereno +29.1° perc. +29.3° Assenti 3.9 ESE max 8.5 Scirocco 46 % 1013 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +33.6° Assenti 19.8 SSE max 21.7 Scirocco 40 % 1013 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +33.7° Assenti 23.7 SSE max 25.6 Scirocco 38 % 1012 hPa 16 cielo sereno +31.8° perc. +32° Assenti 19 SSE max 22.5 Scirocco 40 % 1011 hPa 19 cielo sereno +26.7° perc. +27.7° Assenti 7.3 S max 10.1 Ostro 59 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.3° perc. +25.6° Assenti 3.8 SSE max 5.3 Scirocco 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 20:19

