Previsioni Meteo Sestu: tutti i dettagli per domani domenica 11 agosto

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Sestu indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima prevista sarà di +33,4°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a +34,6°C. Il vento soffierà prevalentemente da Sud – Sud Est con intensità variabile tra i 12,2km/h e i 23,9km/h, con raffiche fino a 22,9km/h. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% durante le ore centrali della giornata, per poi aumentare gradualmente fino al 70% in serata.

La mattinata si presenterà con un cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che supereranno i +30°C già dalle prime ore. Nel primo pomeriggio, si potranno osservare alcune nubi sparse che tenderanno ad aumentare in estensione nel corso del pomeriggio, portando a una leggera diminuzione delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata.

Nel tardo pomeriggio e in serata, il cielo si libererà nuovamente dalle nubi, garantendo una serata piacevole e senza precipitazioni. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque sopra i +25°C fino a tarda serata.

In base alle previsioni attuali, per i prossimi giorni a Sestu si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature elevate e cieli generalmente sereni. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata, proteggendosi adeguatamente dai raggi solari e idratandosi regolarmente. Restate aggiornati sulle previsioni meteo locali per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.8° Assenti 3.7 SSE max 5 Scirocco 76 % 1017 hPa 4 cielo sereno +24° perc. +24.3° Assenti 3.5 E max 4.1 Levante 73 % 1017 hPa 7 cielo sereno +28.9° perc. +29.6° Assenti 5.3 SE max 8.6 Scirocco 50 % 1017 hPa 10 cielo sereno +32.9° perc. +33.5° Assenti 16.8 SSE max 17.9 Scirocco 39 % 1016 hPa 13 nubi sparse +33.4° perc. +34.6° Assenti 22.7 SSE max 22.9 Scirocco 41 % 1016 hPa 16 nubi sparse +32.1° perc. +33.2° Assenti 20.5 SSE max 23.7 Scirocco 44 % 1014 hPa 19 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 9 SSE max 14.7 Scirocco 70 % 1014 hPa 22 poche nuvole +25.2° perc. +25.7° Assenti 1.8 SE max 4.5 Scirocco 74 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 20:20

