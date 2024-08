Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Trani prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai 29-31°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord Est. L’umidità sarà intorno al 40-45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa che potrebbe aumentare leggermente fino al 12-24%. Le temperature massime raggiungeranno i 31-32°C, con una brezza che potrebbe intensificarsi leggermente proveniente dall’Est – Nord Est. L’umidità si manterrà intorno al 45-50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In serata, la situazione potrebbe cambiare leggermente con un aumento della copertura nuvolosa fino al 50-90%. Le temperature si manterranno intorno ai 29-30°C, con una brezza leggera che potrebbe provenire da diverse direzioni. L’umidità aumenterà fino al 51-56%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante intorno ai 1011hPa.

In conclusione, Mercoledì 7 Agosto a Trani si prospetta come una giornata calda e soleggiata, con temperature estive e una leggera brezza che potrà rinfrescare l’aria. È consigliabile proteggersi adeguatamente dal sole e idratarsi regolarmente, considerando le temperature elevate previste. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni meteo dei prossimi giorni a Trani.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 7 Agosto a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +27.9° perc. +28.5° Assenti 1.8 NO max 3.5 Maestrale 52 % 1010 hPa 4 cielo sereno +27.6° perc. +28° Assenti 2.3 O max 3.2 Ponente 50 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29.7° perc. +29.6° Assenti 3.2 NNE max 2.8 Grecale 42 % 1011 hPa 10 cielo sereno +31.1° perc. +30.8° Assenti 10 NE max 8 Grecale 38 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.3° perc. +32° prob. 1 % 18 ENE max 16.9 Grecale 44 % 1011 hPa 16 poche nuvole +30.3° perc. +31.4° prob. 1 % 8.9 NE max 10.2 Grecale 49 % 1011 hPa 19 cielo coperto +29.3° perc. +30.2° prob. 1 % 5.5 O max 8 Ponente 51 % 1011 hPa 22 nubi sparse +28.7° perc. +30° Assenti 7.6 ONO max 9.6 Maestrale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:00

