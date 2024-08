Previsioni Meteo Veneto: cielo sereno, salvo temporali pomeridiani in montagna

MeteoWeb

“Torna gradualmente a spingersi da sud-ovest verso l’Europa un promontorio anticiclonico con aria calda, che anche sulla nostra regione fa prevalere gli spazi di sereno con temperature in tendenziale lieve aumento e superiori alla norma, senza precipitazioni salvo qualche occasionale fenomeno più che altro in montagna nelle ore pomeridiane“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle zone pianeggianti e parzialmente nuvoloso su quelle montane, con spazi di sereno anche ampi e a tratti qualche addensamento; possibili precipitazioni, da locali a sparse e anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane ed occasionalmente sull’alta pianura.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è atteso cielo in pianura sereno o a tratti poco nuvoloso, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con locali addensamenti da metà giornata.

Precipitazioni: Possibile qualche fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane in montagna, per il resto assenti.

Temperature: Per le minime, attese sulle zone montane contenute variazioni di carattere locale e sulle zone pianeggianti leggere diminuzioni; massime in lieve aumento.

Venti: In quota, deboli dai quadranti meridionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo qualche moderato rinforzo da nord-est su costa e pianura limitrofa fino al mattino.

Mare: Da poco mosso a quasi calmo.

Giovedì 29 prevale un cielo in pianura sereno, in montagna da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: Possibile qualche locale fenomeno anche a carattere di rovescio o temporale nelle ore pomeridiane in montagna, per il resto assenti.

Temperature: Per le minime, attese contenute variazioni di carattere locale con prevalenza di aumenti a nord e diminuzioni a sud; massime in lieve aumento, specie a sud-ovest.

Venti: In quota da deboli a temporaneamente moderati, perlopiù dai quadranti nord-orientali; altrove, deboli con direzione variabile.

Mare: Quasi calmo, anche calmo specie sottocosta verso fine giornata.

Venerdì 30 cielo sulle zone pianeggianti da sereno a poco nuvoloso, su quelle montane da sereno o poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso; precipitazioni assenti, salvo al più occasionali modesti fenomeni in montagna; temperature minime un po’ in aumento, massime senza notevoli variazioni.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, sabato 31 prevale un cielo sulle zone pianeggianti da sereno a poco nuvoloso, su quelle montane da poco a parzialmente nuvoloso; precipitazioni generalmente assenti; temperature minime senza notevoli variazioni, massime stazionarie o in leggero aumento.

