Previsioni Meteo Veneto: da lunedì possibili temporali pomeridiani

“Un vasto campo di alta pressione in espansione dal Mediterraneo occidentale manterrà sul Veneto condizioni di tempo stabile e in prevalenza senza nuvole fino almeno all’inizio della prossima settimana. Da lunedì un lieve indebolimento del campo anticiclonico permetterà lo sviluppo di nuvolosità termo-convettiva pomeridiana sulle zone montane, dove, di conseguenza, il rischio di qualche temporale sarà più alto rispetto a sabato e domenica. Le temperature saranno in aumento nel fine settimana, stabilizzandosi nei giorni successivi su valori ben superiori alla media del periodo“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno, al più poco nuvoloso in montagna per qualche cumulo pomeridiano. Temperature in aumento rispetto a venerdì. Venti in quota deboli, o a tratti moderati, dal quadrante nord-occidentale; altrove variabili con brezze lungo la costa e nelle valli.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto tempo stabile e caldo con cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte; solo sulle zone montane nelle ore più calde potranno verificarsi parziali annuvolamenti di tipo cumuliforme.

Precipitazioni: Assenti; anche in montagna il rischio di occasionali piovaschi o rovesci di calore resterà estremamente basso.

Temperature: Tendenti ad un ulteriore leggero rialzo, salvo stazionarietà delle minime in pianura.

Venti: In quota deboli o molto deboli, in prevalenza da sud-ovest; altrove deboli variabili o a regime locale.

Mare: Quasi calmo o poco mosso.

Lunedì 12 cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti pomeridiani sulle zone montane e pedemontane per attività cumuliforme più sviluppata rispetto ai giorni precedenti.

Precipitazioni: Assenti in pianura e in prevalenza anche in montagna, dove però la probabilità di locali rovesci od occasionale temporale, seppure bassa (5-25%), sarà maggiore rispetto a domenica.

Temperature: Senza notevoli variazioni o in locale lieve ulteriore aumento in pianura e nelle valli, in leggera flessione in alta quota.

Venti: In quota deboli sud-occidentali; altrove variabili con brezze sul litorale, nelle valli e sulla fascia pedemontana.

Mare: Calmo o quasi calmo.

Martedì 13 cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, maggiori annuvolamenti di tipo cumuliforme sulle zone montane e pedemontane nelle ore pomeridiane, quando sarà possibile qualche rovescio o occasionale temporale sulle Dolomiti. Temperature stazionarie o in locale lieve variazione con valori ben superiori alla norma.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa Veneto, mercoledì 14 agosto è atteso tempo stabile e ben soleggiato in pianura e, nella prima metà della giornata, anche in montagna, interessata, a partire dalle ore centrali da nuvolosità cumuliforme, localmente accompagnata anche da qualche rovescio, soprattutto sui settori dolomitici. Temperature senza notevoli variazioni o in ulteriore locale lievissimo rialzo in pianura.

