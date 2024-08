Previsioni Meteo Verbania: il bollettino per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

La domenica 18 Agosto a Verbania si prevede un’instabilità atmosferica con precipitazioni e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno intorno ai +19°C durante la notte e ai +22°C durante il giorno.

Nel dettaglio, la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, intorno al 100%.

Durante il pomeriggio, le precipitazioni si intensificheranno, diventando moderate, con temperature che si manterranno intorno ai +21°C. Il vento soffierà sempre dal Nord, con raffiche leggere intorno ai 13,5km/h. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con umidità alta intorno al 90%.

La situazione non cambierà molto in serata, con cielo coperto, piogge leggere e temperature che si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +19°C. Il vento proveniente dal Nord – Nord Ovest sarà ancora presente, con una probabilità di precipitazioni che si ridurrà leggermente al 17%.

In conclusione, per i prossimi giorni a Verbania si prevede un’alternanza di giornate instabili con piogge e schiarite. Le temperature dovrebbero rimanere abbastanza costanti, con valori che si manterranno intorno ai +20°C. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo e munirsi di un ombrello per affrontare al meglio le giornate piovose.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.5° perc. +20° 0.69 mm 7.3 NO max 9 Maestrale 95 % 1011 hPa 3 cielo coperto +19.1° perc. +19.6° prob. 73 % 6.3 NNO max 6.3 Maestrale 94 % 1009 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +20.1° prob. 89 % 5.4 N max 6 Tramontana 91 % 1009 hPa 9 pioggia leggera +22.5° perc. +22.9° 0.41 mm 0.6 NO max 2.7 Maestrale 81 % 1009 hPa 12 pioggia moderata +22.7° perc. +23.2° 1.08 mm 4.2 NNE max 8.7 Grecale 84 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +19.5° perc. +19.9° 0.65 mm 9.1 NO max 15.8 Maestrale 94 % 1009 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 80 % 7.1 N max 13.2 Tramontana 90 % 1008 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 26 % 9.2 NNO max 12.8 Maestrale 81 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:24

