Profumi per cani, Dolce & Gabbana lancia il trend

Nel 2007, Harrods ha lanciato il profumo per cani “Sexy Beast”. Nel febbraio 2022, Elisabetta II ha presentato la colonia “Happy Hounds” con lo stemma reale. Altri prodotti includono Dedcool Pet Fragrance 01 “Taunt” e Kiehl’s Cuddly-Coat Cleansing Spritz. Recentemente, Dolce & Gabbana ha introdotto “Fefé”, un profumo analcolico per cani con note di ylang ylang, muschio e legno di sandalo. Il prodotto è venduto a 99 sterline e include un collare esclusivo. La campagna pubblicitaria enfatizza l’idea che i cani non sono solo animali, ma sono “Fefé”.

Tuttavia, la RSPCA ha avvertito contro l’uso di fragranze per cani, spiegando che tali odori possono essere sgradevoli e interferire con il loro senso dell’olfatto, cruciale per comunicare e interagire con l’ambiente. Alice Potter della RSPCA ha sottolineato che i cani non devono essere antropomorfizzati e che è meglio evitare profumi intensi per il loro benessere. Nonostante ciò, Dolce & Gabbana ha visto un’ottima risposta al lancio di Fefé, con una rapida espansione internazionale pianificata. Secondo Bloomberg Intelligence, il mercato globale degli animali domestici potrebbe crescere a 500 miliardi di dollari entro il 2030.

