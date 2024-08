Qual è l’animale più rumoroso del mondo?

MeteoWeb

Mentre i documentari naturalistici spesso accompagnano le scene con colonne sonore rilassanti, la realtà è che la natura è tutt’altro che silenziosa. In effetti, è piena di rumori assordanti, prodotti da una varietà di animali. Questa cacofonia non è solo un mezzo di comunicazione ma anche una tattica di sopravvivenza. Gli animali usano suoni forti per marcare il territorio, attrarre compagni o scoraggiare i predatori. Tuttavia, nel mezzo di questa orchestra naturale, alcuni animali si distinguono come i più rumorosi.

Gli animali più rumorosi: Capodoglio vs. Balenottera azzurra

Quando si parla di rumore nel regno animale, due giganti marini sono spesso citati: il capodoglio e la balenottera azzurra. Sebbene la balenottera azzurra sia l’animale più grande del pianeta, non è il più rumoroso. Quel titolo va al capodoglio. Ma come si misura quanto sono rumorosi questi giganti del mare?

Il capodoglio

Il capodoglio (Physeter macrocephalus) è l’animale più rumoroso del mondo. Questo mammifero marino può emettere suoni, noti come click, che raggiungono i 236 decibel (dB) sott’acqua. Per mettere questo in prospettiva, un motore a reazione raggiunge circa 140 dB, un livello sonoro che può causare dolore immediato e danni all’udito umano. Tuttavia, 236 dB sott’acqua non equivalgono direttamente ai decibel nell’aria. A causa delle diverse proprietà fisiche dell’acqua e dell’aria, i suoni viaggiano in modo diverso in questi due ambienti.

La balenottera azzurra

La balenottera azzurra (Balaenoptera musculus) emette suoni a una intensità di circa 188 decibel sott’acqua. Sebbene questo valore sia impressionante, quando convertito per comparazione con i suoni nell’aria, equivale a circa 126,5 dB, ben al di sotto del livello sonoro dei click del capodoglio. Questo rende il capodoglio l’animale più rumoroso non solo tra i cetacei ma di tutto il regno animale.

Acustica subacquea: come funziona il suono sott’acqua?

L’acustica subacquea è un campo complesso. L’acqua è molto più densa dell’aria, e il suono viaggia più velocemente e più lontano al suo interno. Quando si misurano i suoni sott’acqua, i decibel (dB) rappresentano un rapporto tra la pressione del suono misurato e una pressione di riferimento standard. Tuttavia, la pressione di riferimento utilizzata per i suoni sott’acqua è diversa da quella utilizzata per i suoni nell’aria. Questo significa che 100 dB in acqua non sono equivalenti a 100 dB in aria.

Per fare una comparazione più precisa tra i suoni subacquei e quelli aerei, gli scienziati solitamente sottraggono 61,5 dB dal valore misurato sott’acqua. Questo calcolo tiene conto delle differenze nella pressione di riferimento (25,5 dB) e delle differenze di densità e velocità del suono tra aria e acqua (36 dB). Usando questa conversione, il suono di 236 dB del capodoglio sott’acqua equivale a 174,5 dB in aria, rendendolo di gran lunga il suono animale più forte conosciuto.

Altri animali rumorosi: sulla terraferma e sotto il mare

Non sono solo i giganti del mare a produrre suoni assordanti. Ci sono molti altri animali, sia marini che terrestri, noti per la loro capacità di fare rumore.

Gamberetti pistola

Tra gli abitanti più rumorosi dell’oceano ci sono i gamberetti pistola. Questi piccoli crostacei, tra cui uno chiamato “Gamberetto pistola Pink Floyd”, possono produrre suoni forti quanto un concerto rock, grazie allo schiocco delle loro chele. Questo schiocco crea una bolla di cavitazione che, quando implode, produce un suono che può raggiungere i 218 dB, un altro esempio di come anche piccoli animali possano produrre grandi suoni.

Scimmie urlatrici

Fuori dall’acqua, le scimmie urlatrici (genere Alouatta) detengono il titolo di animali terrestri più rumorosi. Le loro urla potenti possono raggiungere fino a 140 dB e possono essere udite fino a 5 chilometri di distanza. Per mettere questo in prospettiva, 140 dB è l’intensità di un motore a reazione in decollo, e solo 10 dB sopra la soglia del dolore per l’orecchio umano. Le scimmie urlatrici utilizzano queste vocalizzazioni per comunicare con altri membri del gruppo e per marcare il loro territorio.

Il mondo naturale è pieno di rumori incredibili, che vanno dalle profonde risonanze dei cetacei ai colpi secchi dei crostacei, fino alle urla penetranti dei primati. Questi suoni, per quanto assordanti possano sembrare, giocano un ruolo cruciale nella vita di questi animali. Essi servono per la comunicazione, la navigazione e la difesa. Capire il rumore nel regno animale ci offre una finestra affascinante sul modo in cui gli animali interagiscono con il loro ambiente e con gli altri. E mentre potremmo non voler sentire questi suoni da vicino, sapere che esistono ci ricorda la diversità e la complessità del mondo naturale.

