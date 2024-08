Regione Lombardia lancia il Bando Rifugi 2024: finanziamenti fino al 90% per ristrutturazioni e innovazioni

MeteoWeb

La Regione Lombardia ha annunciato un importante piano di finanziamenti destinato alla realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei rifugi alpinistici ed escursionistici. Gli interventi mirano a promuovere l’innovazione tecnologica, la riqualificazione, la sicurezza, l’accessibilità, l’efficientamento energetico e la mitigazione dei fenomeni naturali di queste strutture.

Il Bando Rifugi 2024

Le risorse saranno assegnate ai gestori o proprietari di rifugi situati in Comuni montani o parzialmente montani, come previsto dagli articoli 31 e 32 della L.R. 1° ottobre 2015 n. 27. I beneficiari possono essere soggetti pubblici, associazioni o privati, purché regolarmente iscritti nell’Elenco regionale dei Rifugi Alpinistici e Rifugi Escursionistici alla data di presentazione della domanda.

Il programma di agevolazione prevede un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. Tuttavia, per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e per le Comunità Montane, il contributo può arrivare fino al 90% delle spese ammissibili. Il contributo massimo per singolo rifugio è fissato a 300.000 €, con la possibilità di presentare più domande fino a un importo complessivo massimo di 600.000 €.

Le domande di contributo potranno essere presentate dal 10 luglio fino al 31 ottobre 2024 esclusivamente tramite la piattaforma Bandi e Servizi. Gli interventi finanziati dovranno essere completati e rendicontati entro il 31 agosto 2026.

Per ulteriori dettagli e per la presentazione delle domande, consulta l’apposita pagina del sito di Regione Lombardia.

