Riemersi resti di due soldati della Prima Guerra Mondiale a Trento a causa del caldo

Il 19 agosto 2024 ha segnato una giornata di grande significato storico e umano, quando due corpi di soldati italiani della Prima Guerra Mondiale sono stati scoperti a 2.700 metri di altitudine, nella località “Forcella Serauta” sul massiccio della Marmolada, in Trentino. Questo straordinario ritrovamento è il frutto della continua ritirata dei ghiacci, accelerata dalle alte temperature estive, che hanno lentamente liberato i resti intrappolati da oltre un secolo sulla celebre Regina delle Dolomiti.

Il ritrovamento dei soldati della Prima Guerra Mondiale

I soldati ritrovati sono appartenenti alla Brigata Fanteria Como e sono stati identificati grazie alla presenza di due piastrine militari e delle mostrine del loro reparto. L’identificazione precisa è avvenuta grazie al lavoro meticoloso degli esperti e delle autorità coinvolte, che hanno confermato l’appartenenza dei resti ai Fanti della Brigata.

La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di un escursionista che, il 16 agosto, ha avvertito il Comando Stazione Carabinieri di Canazei riguardo la possibile presenza di resti umani sul massiccio della Marmolada. Questo avviso ha avviato una serie di operazioni di ricerca e recupero, che sono state condotte con grande precisione e coordinazione tra le forze in campo.

Le operazioni di recupero sono state effettuate in sinergia tra i Carabinieri e i militari della Squadra Alpina della Guardia di Finanza di Passo Rolle. Questo lavoro congiunto ha permesso di localizzare e recuperare i resti in condizioni di alta montagna, garantendo il massimo rispetto e la dignità dovuta ai soldati caduti durante il conflitto.

L’identificazione dei soldati

Il processo di identificazione e recupero ha visto anche l’impiego di tecnologie moderne e metodi archeologici avanzati per assicurare la corretta attribuzione e preservazione dei resti. Dopo il recupero, i corpi sono stati trasportati alla camera mortuaria di Canazei. Le autorità competenti stanno ora preparando il trasferimento dei resti al sacrario militare di Asiago, dove saranno onorati e commemorati come merita la loro memoria.

Questa scoperta non solo riporta alla luce i ricordi di un passato doloroso e complesso, ma rappresenta anche un momento di riflessione per tutti noi. I soldati ritrovati erano stati lasciati alla mercé del tempo e degli elementi, e il loro ritrovamento ci ricorda il costo umano e la durezza della guerra. L’alta quota della Marmolada, un tempo teatro di battaglie aspre e sanguinose, oggi serve come un monumento silenzioso alla memoria di coloro che hanno combattuto e sacrificato la loro vita per un ideale.

