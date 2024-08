Rischio salmonella: richiamate uova di molti marchi | INFO

MeteoWeb

Conad, Amadori, Eurospin, Gesco, Smart, Del Campo, Delizie del Sole, Lactis, Ovonovo, Latteria di Chiuro, Cascina italiana. Questi sono i marchi messi sotto attenzione dal Ministero della Salute per quanto riguarda le uova fresche, richiamate per rischio salmonella. Nella sezione “Richiami di prodotti alimentari” del sito del Ministero, sono indicati tutti i lotti interessati. Il Ministero della Salute invita i consumatori a non consumare i prodotti, a non gettarli nel cestino, ma a riportarli al punto vendita.

