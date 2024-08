Rivoluzione medica: poli-pillole 3D personalizzate per farmaci su misura

MeteoWeb

I ricercatori australiani hanno recentemente compiuto un significativo passo avanti nell’ambito della medicina personalizzata, sviluppando una nuova tecnologia che potrebbe semplificare enormemente la vita di chi deve assumere più farmaci ogni giorno. Utilizzando la tecnologia di stampa 3D, già ampiamente usata per produrre oggetti di uso comune come giocattoli, calchi dentali e componenti per automobili, gli scienziati sono riusciti a creare una “poli-pillola” capace di combinare più farmaci in una singola somministrazione.

Con l’invecchiamento della popolazione, cresce anche il numero di persone costrette ad assumere quotidianamente numerosi farmaci. Questo comporta un aumento del rischio di errori nella somministrazione, come il sottodosaggio o, al contrario, l’overdose, con potenziali gravi conseguenze per la salute. Per affrontare questo problema, gli studiosi dell’Università del Queensland hanno sviluppato un innovativo sistema di stampa 3D per produrre pillole su misura del paziente.

La tecnologia dietro le poli-pillole

La vera innovazione risiede nella capacità di combinare diversi farmaci all’interno di un polimero bio-compatibile. Questo materiale permette il rilascio dei medicinali nell’organismo in tempi differenti, ottimizzando l’efficacia del trattamento. “Si possono includere farmaci differenti in una pillola, da prendere una sola volta al giorno, riducendo così la probabilità di overdose o di sottodose,” ha spiegato il professor Amirali Polat della Scuola di Farmacia sul sito dell’Università del Queensland.

Le poli-pillole vengono prodotte strato per strato, con ogni medicinale disciolto e combinato con altri ingredienti che ne facilitano l’assorbimento nello stomaco. Questa tecnologia offre anche la possibilità di personalizzare le pillole in base alle esigenze specifiche di pazienti con difficoltà, come bambini o persone non vedenti.

Benefici per i pazienti

Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è la possibilità di personalizzare l’aspetto delle pillole per renderle più identificabili o attraenti. “Si potrà cambiare il colore per renderle più identificabili, aggiungere simboli come il sole e la luna per le dosi del mattino e della sera, o stampare in braille sulla pillola per facilitare il riconoscimento,” ha aggiunto Polat. Questa innovazione promette di rendere la somministrazione dei farmaci molto più semplice e sicura, soprattutto per quei pazienti che necessitano di un’assistenza particolare.

Non solo, le stampanti 3D potrebbero rivelarsi particolarmente utili nelle comunità remote, dove l’accesso ai farmaci può essere limitato. La possibilità di produrre poli-pillole direttamente sul posto potrebbe migliorare significativamente l’assistenza sanitaria in queste aree. “Se vi è la possibilità di produrle dove il farmacista può farlo sul posto, si potrà offrire migliore assistenza sanitaria in quelle comunità,” ha concluso Polat.

Questa rivoluzione nella somministrazione dei farmaci rappresenta un grande passo avanti nella medicina moderna, con potenziali benefici enormi per milioni di persone in tutto il mondo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.