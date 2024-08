Roma, incendio tra Morlupo e Castelnuovo di Porto: continua il lavoro dei vigili del fuoco | VIDEO

MeteoWeb

Continua il lavoro dei vigili del fuoco per l’incendio di vegetazione che da ieri sta interessando aree tra Castelnuovo di Porto e Morlupo (Roma). Al momento sono in corso operazioni di spegnimento e di bonifica sulle aree percorse dal fuoco. Giunte nella notte squadre in assetto antincendio boschivo in rinforzo da Liguria e Lombardia. Nel video a corredo dell’articolo la ricognizione aerea di un elicottero della Regione Lazio con a bordo funzionario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.