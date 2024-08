Roma lancia la prima “grattineria” d’Italia: Milano e altri centri in arrivo

MeteoWeb

La capitale italiana si prepara a dare il benvenuto alla prima “grattineria” d’Italia, un innovativo centro di benessere dedicato ai trattamenti di grattini Asmr (Autonomous Sensory Meridian Response). Questo nuovo format, che promette un’esperienza terapeutica sensoriale unica, aprirà i battenti a Roma e si espanderà a Milano a partire dal prossimo mese di settembre.

La grattineria offre un “trattamento di grattini Asmr” che si distingue per l’uso di tocchi delicati con i polpastrelli e le unghie che accarezzano la pelle. Questo metodo ha come obiettivo quello di liberare la mente da preoccupazioni e stress, offrendo un’esperienza di rilassamento innovativa e profonda. Come dichiarato sul sito ufficiale, si tratta di “un’esperienza terapeutica sensoriale rilassante e innovativa che favorisce il benessere fisico, mentale ed emotivo”.

Il trattamento Asmr mira a ridurre lo stress e l’ansia, migliorando il benessere generale grazie a stimoli delicati che possono generare sensazioni fisiche come formicolii e brividi, e psichiche come euforia, felicità, pace o sonnolenza. L’esperienza può essere prenotata online e si suddivide in due opzioni principali: la sessione “Intro” di 45 minuti, al costo di 39 euro, e la sessione “Classico” di un’ora, che comprende anche un massaggio di 15 minuti in una zona a scelta e ha un prezzo di 55 euro. Sono disponibili anche pacchetti regalo, tra cui “compleanno“, “gioia” e “di coppia“.

Il successo della grattineria sui social è notevole, con il format che sta rapidamente guadagnando popolarità. Un video pubblicato su TikTok a maggio ha già accumulato oltre un milione di visualizzazioni, contribuendo a far diventare virale l’idea. I commenti sui social network dimostrano l’entusiasmo degli utenti, con richieste per aperture in altre città come Udine e Napoli. “Se non sai cosa regalarmi puoi farmi tranquillamente un abbonamento a vita qui“, scrive una giovane su TikTok, mentre un altro commento esprime il desiderio di provare l’esperienza prima di una serata fuori: “Prima de annà a ballà se famo i grattini così stamo apposto pe’ tutta la serata“.

Al momento, i trattamenti sono disponibili in due centri benessere situati a Nord e Sud della capitale e, per l’estate, anche a San Felice Circeo. Tuttavia, a partire da settembre, la grattineria prevede di espandere la propria presenza con nuove aperture e di ampliare la propria offerta in altre zone d’Italia. Le liste d’attesa sono già aperte per chi desidera prenotare una sessione.

Con un crescente interesse e richieste da tutta Italia, la grattineria sembra destinata a diventare un punto di riferimento nel settore del benessere e della terapia sensoriale.

