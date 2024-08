Russia: disperso elicottero con 22 persone a bordo

MeteoWeb

Un elicottero russo Mi-8T con a bordo 22 persone è scomparso nella penisola orientale della Kamchatka, in Russia, nella zona del vulcano Vachkazhets. L’agenzia di stampa Interfax ha riportato la notizia, citando l’agenzia federale per il trasporto aereo. Il velivolo trasportava 3 membri dell’equipaggio e 19 passeggeri ed era in volo verso il villaggio di Nikolaevka. Tuttavia, non è mai arrivato a destinazione. Dopo la perdita dei contatti, è stato inviato un aereo per le operazioni di ricerca e soccorso.

