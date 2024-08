MeteoWeb

Tragedia in Valle Pellice, in provincia di Torino: un bambino di 4 anni è morto, schiacciato da un trattore. Inutili i tentativi di rianimare il piccolo, già in arresto cardiaco quando i soccorritori sono giunti sul posto. Le manovre di rianimazione sono proseguite anche sul velivolo dell’Elisoccorso e poi all’ospedale Regina Margherita di Torino.

