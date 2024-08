Schiuma in strada dopo la pioggia: fenomeno insolito a Roma

MeteoWeb

Anche a Roma è finalmente arrivata un po’ di pioggia, portando un po’ di sollievo dopo settimane di caldo torrido. Sebbene non si siano verificati disagi significativi, un fenomeno insolito ha attirato l’attenzione: subito dopo la pioggia, le strade si sono ricoperte di una strana schiuma bianca. Sui social le immagini sono diventate virali accompagnate dall’interrogativo: “Cosa sta succedendo?”. Alcuni hanno ipotizzato teorie complottiste, suggerendo che la schiuma provenisse dal cielo, mentre altri hanno attribuito il fenomeno agli scarichi dei veicoli o alla mancata pulizia delle strade.

La comparsa della schiuma bianca sulle strade romane ha, in realtà, una spiegazione piuttosto semplice. Dopo un lungo periodo di siccità, la pioggia abbondante e improvvisa agisce come un “sgrassatore naturale”: scioglie i residui accumulati sull’asfalto, come olio e benzina dei veicoli, polline e altri materiali organici. Questi elementi, mescolandosi con l’acqua, formano una patina che, quando inizia a dissolversi, genera una schiuma.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.