Sciame sismico ai Campi Flegrei, il sindaco Pozzuoli: “quasi non avvertito”

“L’ultimo sciame non è stato quasi avvertito dalla popolazione e rientra nell’attuale fase del bradisismo, che, come ci comunica l’Osservatorio Vesuviano, non ha subito significative evoluzioni. Le scosse sono state tutte di magnitudo molto bassa e non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di danni“: è quanto ha dichiarato all’Adnkronos Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, in riferimento al centinaio di scosse che l’Osservatorio Vesuviano ha registrato nella notte di sabato nei Campi Flegrei.

Il sindaco ha assicurato: “Continuiamo a lavorare per gestire il fenomeno, con tutti i mezzi che abbiamo, soprattutto in termini di prevenzione e mitigazione del rischio. In tempi brevi sarà concluso il monitoraggio della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e privati, a cui seguiranno azioni di messa in sicurezza e adeguamento sismico. Stiamo operando, fin dal mio insediamento, in sinergia con tutti gli enti e le istituzioni coinvolte: Ingv, Prefettura, Commissario Straordinario, Protezione Civile, Centri di Competenza e gli altri Comuni dell’Area Flegrea. Tutti con un unico obiettivo: restare a vivere in sicurezza nella nostra splendida terra, che amiamo, e che non abbandoneremo“.

