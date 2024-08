Scivola e precipita per 20 metri, trovato morto escursionista 91enne

MeteoWeb

Trovato morto questa mattina un escursionista 91enne che risultava disperso da ieri. L’uomo, friulano, si era allontanato per una passeggiata a Campo Tures, a Nord di Brunico, ma non aveva fatto rientro. Le ricerche del Soccorso Alpino dell’Alto Adige sono scattate immediatamente e sono andate avanti per tutta la notte, anche con l’utilizzo di droni. Questa mattina un elicottero della Guardia di Finanza in sorvolo sulla zona ha individuato il corpo senza vita. Il 91enne sarebbe scivolato su un sentiero, precipitando per circa una ventina di metri.

