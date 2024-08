Serata delle stelle cadenti al Parco Scientifico di Monte Viseggi: Sabrina Mugnos incanta il pubblico

MeteoWeb

Venerdì 9 agosto, il Parco Scientifico di Monte Viseggi è stato il palcoscenico di una serata indimenticabile, dedicata all’osservazione delle stelle cadenti. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha attirato un vasto pubblico desideroso di esplorare le meraviglie del cielo dall’unico osservatorio pubblico della provincia, stabilendo un nuovo record di ingressi per la prima notte delle stelle cadenti.

Il cuore della serata è stato senza dubbio l’intervento di Sabrina Mugnos, socia dell’Associazione Astrofili Spezzini (AAS), divulgatrice scientifica di fama nazionale, vulcanologa e autrice di 15 libri. Con la sua capacità di trasformare concetti complessi in un racconto appassionante, Sabrina ha ammaliato soprattutto i più giovani, coinvolgendoli in un fantastico viaggio nel sistema solare. La sua descrizione del cielo stellato, resa con un linguaggio chiaro e accessibile, ha saputo catturare l’immaginazione del pubblico, trasportandolo in un universo di meraviglia e scoperta.

La serata, organizzata con grande precisione dagli Astrofili Spezzini, è iniziata con un efficiente servizio navetta gratuito, che ha permesso ai partecipanti di raggiungere l’osservatorio comodamente, lasciando libero il parco per godersi lo spettacolo delle stelle cadenti sdraiati sull’erba.

Dopo l’affascinante presentazione di Sabrina Mugnos, il pubblico ha avuto l’opportunità di visitare l’Osservatorio Luciano Zannoni. Qui, in tempo reale, è stata mostrata la misurazione di un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra, offrendo una rara occasione di vedere la scienza in azione. La serata è proseguita con l’osservazione della Luna e di Saturno, grazie ai potenti telescopi posizionati nel parco, che hanno regalato immagini mozzafiato dei corpi celesti.

Uno dei momenti più suggestivi è stato l’ascolto delle meteore, reso possibile grazie al collegamento radio con il sistema Graves, realizzato in collaborazione con il gruppo ARI della Spezia. Questo ha permesso al pubblico non solo di vedere, ma anche di “sentire” le stelle cadenti, arricchendo ulteriormente l’esperienza.

Le serate dedicate alle stelle cadenti continueranno anche stasera e domani, con pochi posti ancora disponibili. Il programma, che si ripeterà con le stesse attività, promette di offrire ancora una volta un’esperienza unica per tutti gli amanti del cielo e della scienza.

