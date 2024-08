A settembre Notte Internazionale della Luna all’Osservatorio Luciano Zannoni

MeteoWeb

L’Osservatorio Luciano Zannoni, situato all’interno del suggestivo Parco di Monte Viseggi, è lieto di annunciare la partecipazione alla Notte Internazionale della Luna, un evento indetto a livello mondiale dalla NASA, conosciuto come “International Observe the Moon Night”. L’evento si terrà il 14 settembre 2024, offrendo a tutti gli appassionati e curiosi l’opportunità di osservare il nostro satellite naturale in una serata speciale e ricca di attività. L’iniziativa è patrocinata dal Comune della Spezia, a dimostrazione del forte sostegno istituzionale a eventi di rilevanza scientifica e culturale per la comunità.

La serata si aprirà con una conferenza condotta da Claudio Cosci, autore del libro “Computer e Spazio”, dedicata alle affascinanti missioni Apollo. L’incontro offrirà uno sguardo approfondito sulle sfide tecnologiche e scientifiche che hanno permesso all’uomo di raggiungere la Luna, arricchendo la serata con contenuti storici e tecnici di grande interesse. Per il terzo anno consecutivo, gli astrofili spezzini organizzano questa manifestazione, che si sta consolidando come un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’astronomia nella provincia di La Spezia.

Quest’anno, l’evento si arricchisce di nuove iniziative per coinvolgere ancora di più il pubblico di tutte le età. Dopo la conferenza, sarà possibile osservare la Luna attraverso i telescopi dell’Osservatorio Luciano Zannoni, l’unico osservatorio astronomico pubblico della provincia di La Spezia. Oltre all’osservazione astronomica, saranno organizzati laboratori didattici per i più piccoli, offrendo loro un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’astronomia in modo divertente e istruttivo.

In collaborazione con l’Avis Provinciale della Spezia, sarà presente anche l’autoemoteca dell’Avis, consolidando il legame tra le attività dell’osservatorio e quelle di sensibilizzazione alla donazione di sangue. Questa sinergia riflette l’impegno comune per il bene della comunità locale.

Per rendere la serata ancora più piacevole, sarà possibile cenare in loco con un’offerta gastronomica che comprende sandwich e birra del Golfo, perfetti per godersi l’evento in compagnia sotto il cielo stellato.

Dichiarazione del Presidente degli Astrofili Spezzini Luigi Sannino: “siamo orgogliosi di poter partecipare anche quest’anno alla Notte Internazionale della Luna, un evento che ci permette di condividere la nostra passione per l’astronomia con tutta la comunità. La possibilità di osservare la Luna da vicino e di farlo in un contesto così suggestivo come il Parco di Monte Viseggi rende questa serata davvero speciale. Inoltre, la collaborazione con l’Avis Provinciale della Spezia aggiunge un valore ancora più profondo al nostro impegno, dimostrando come la scienza e la solidarietà possano camminare insieme per il bene comune”.

Dichiarazione del Presidente dell’Avis Provinciale della Spezia Alessandro Casale: “siamo entusiasti di partecipare a questa importante iniziativa insieme agli Astrofili Spezzini. La presenza della nostra autoemoteca durante la Notte Internazionale della Luna rappresenta un’occasione per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza sull’importanza della donazione di sangue, in un contesto di condivisione e di scoperta scientifica. Crediamo fermamente che unire la promozione della cultura e della scienza con la solidarietà sia il modo migliore per rafforzare il tessuto sociale della nostra provincia”.

I requisiti per diventare donatore di sangue sono: età compresa fra i 18 e i 65 anni, essere in buona salute, non avere avuto malattie gravi in passato, avere un peso uguale o superiore ai 50 Kg.

Ammirando la luna, si potrà ricevere informazioni sulla donazione del sangue, effettuare visita medica ed un piccolo prelievo ematico per valutare l’idoneità alla donazione.

Dettagli Evento:

Data: 14 settembre 2024

Orario: Have Dinner Hot Dog & Beer dalle 0re 19.30

Conferenza ore 20.45

inizio osservazioni ore 21:30

Luogo: Osservatorio Luciano Zannoni, Parco di Monte Viseggi, La Spezia

Ingresso: Biglietti prenotabili su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/notte-internazionale-della-luna-tickets-1000012643737?aff=ebdsshcopyurl&utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=&utm-share-source=category-browse

