Siccità, Musumeci: “almeno 10 anni per scongiurare il rischio”

“Ci vorranno almeno 10 anni per poter scongiurare il rischio siccità. È inutile fare frasi fatte e prendere in giro la gente. La lotta alla siccità si articola nella infrastrutturazione del territorio: quando piove, usiamo solo l’11% dell’acqua; invece l’acqua va accumulata per poter essere utilizzata quando manca”. Lo ha detto Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, in collegamento con l’evento ‘La Piazza’, organizzato da affaritaliani.it a Ceglie Messapica.

Negli ultimi anni, ha osservato l’ex Presidente siciliano, “non si è tenuto conto della programmazione: la lotta alla siccità si fa quando l’acqua c’è. Bisogna iniziare a utilizzare l’acqua di mare e l’acqua reflua. Dobbiamo tenere conto che con l’acqua potabile non possiamo fare tutto, abbiamo bisogno di iniziare a usare l’acqua desalinizzata e l’acqua depurata. Il cittadino deve essere più responsabile”.

