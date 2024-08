Smettere di fumare dimezza il rischio di infarto

MeteoWeb

Un recente studio presentato al Congresso ESC 2024 ha rivelato che smettere di fumare può ridurre significativamente il rischio di infarto nei pazienti con malattia coronarica. La ricerca, condotta da Jules Mesnier dell’Ospedale Bichat-Claude Bernard di Parigi, ha esaminato l’impatto del fumo sugli eventi cardiovascolari in pazienti con malattia coronarica stabile.

Secondo i dati raccolti dal registro internazionale CLARIFY, uno studio prospettico osservazionale longitudinale che ha coinvolto 32.378 pazienti, . Al contrario, coloro che hanno solo ridotto il consumo di sigarette hanno mostrato un impatto minimo sul rischio cardiovascolare.

I dettagli dello studio

Il registro CLARIFY ha valutato la possibilità di eventi cardiovascolari avversi maggiori (MACE), definiti come smettere di fumare in qualsiasi momento dopo la diagnosi di malattia coronarica riduce il rischio di complicanze gravi, come l’infarto, di quasi il 50%morte cardiovascolare o infarto miocardico, durante un periodo di follow-up di cinque anni. Al momento dell’inclusione nello studio, in media 6,5 anni dopo la diagnosi di malattia coronarica, il 41,3% dei pazienti non aveva mai fumato, il 46,2% era costituito da ex fumatori e il 12,5% erano fumatori attivi. Tra gli ex fumatori, il 72,8% ha smesso di fumare entro un anno dalla diagnosi, mentre il restante 27,2% ha smesso negli anni successivi.

I pazienti che hanno smesso di fumare dopo la diagnosi hanno mostrato una significativa riduzione del rischio di MACE, indipendentemente dal momento in cui hanno deciso di smettere. Nello specifico, smettere di fumare ha portato a una riduzione del 44% del rischio di eventi cardiovascolari gravi. D’altro canto, tra i fumatori che hanno solo ridotto il numero di sigarette fumate, non si è osservata una diminuzione significativa del rischio di MACE rispetto a coloro che non hanno modificato la loro abitudine al fumo.

Interessante notare che per ogni anno aggiuntivo di fumo dopo una diagnosi di malattia coronarica, il rischio di MACE aumenta dell’8%. Nonostante i benefici immediati della cessazione del fumo, i pazienti che hanno smesso di fumare non hanno mai raggiunto il livello di rischio cardiovascolare dei non fumatori, nemmeno dopo anni di astinenza.

Le dichiarazioni di Mesnier

Jules Mesnier ha sottolineato l’importanza di smettere di fumare il prima possibile dopo una diagnosi di malattia coronarica. “Mi piace dire ai miei pazienti che non è mai troppo presto o troppo tardi per smettere di fumare, anche se prima un paziente smette, meglio è per ridurre il rischio cardiovascolare,” ha affermato Mesnier. “E – ha continuato Mesnier – non è sufficiente ridurre il fumo.” Ha aggiunto che “per i fumatori sono necessari messaggi brevi e chiari a ogni intervento medico che sottolineino la necessità di smettere,” e ha evidenziato come “dire ai pazienti che possono dimezzare il rischio di un successivo evento grave o di morte, come abbiamo dimostrato qui, è un messaggio potente.”

Mesnier ha concluso suggerendo che le misure per promuovere la cessazione del fumo dovrebbero includere “consigli brevi, consulenza e interventi comportamentali, oltre alla terapia farmacologica.”

Questi risultati sottolineano ancora una volta l’importanza di smettere di fumare per ridurre il rischio di gravi complicanze cardiovascolari nei pazienti con malattia coronarica.

