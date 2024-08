Sospensione della circolazione ferroviaria sulla linea Chiusi – Siena a causa di incendio

MeteoWeb

A partire dalle ore 16:30 di oggi, la circolazione ferroviaria sulla linea Chiusi – Siena è sospesa tra le stazioni di Castelnuovo Berardenga e Asciano. La decisione di interrompere il servizio è stata presa a seguito di un incendio che si è sviluppato in prossimità dei binari.

Attualmente, i Vigili del Fuoco sono sul posto e stanno lavorando per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Nel frattempo, è in corso una riprogrammazione dell’offerta commerciale per minimizzare i disagi ai passeggeri.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili. I viaggiatori sono invitati a rimanere informati tramite i canali ufficiali delle ferrovie per conoscere eventuali modifiche ai tempi di percorrenza e alle alternative di viaggio.

